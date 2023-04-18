فرنجية من بكركي: اللعبة تغيّرت في المنطقة وهذا سينعكس بشكل او بآخر على لبنان ونتمنى الوفاق في المنطقة ولا نريد الا الخير للعرب وللمملكة العربية السعودية

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