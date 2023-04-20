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الديوان الملكي السعودي: المحكمة العليا تعلن أن عيد الفطر غدًا الجمعة

خبر عاجل
2023-04-20 | 11:38
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الديوان الملكي السعودي: المحكمة العليا تعلن أن عيد الفطر غدًا الجمعة
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الديوان الملكي السعودي: المحكمة العليا تعلن أن عيد الفطر غدًا الجمعة

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