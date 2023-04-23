معلومات للـLBCI: الموقف السعودي لا يزال على حاله من المواصفات التي يفترض أن يتمتع بها رئيس الجمهورية المقبل وأن يكون من خارج الإصطفافات

واس: وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني جرى خلاله بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين ومناقشة الخطوات المقبلة في ضوء ما تم الاتفاق عليه أخيراً مع الصين

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