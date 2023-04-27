عبد اللهيان بعد لقائه بو حبيب: نشجّع جميع الجهات في لبنان على تسريع العملية الانتخابية وسندعم أي انتخاب أو اتفاق يحصل بينها في شأن رئيس الجمهورية

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