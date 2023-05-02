أبو فاعور للـLBCI: نتشرف بعلاقتنا مع السعوديّة ونحن على اتصال دائم بها والسعوديّة لديها مواصفات للرئيس ولم تتحدث بأسماء ولم نتبلّغ أي موقف جديد منها في مسألة الاستحقاق الرئاسي

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