معلومات للـLBCI: محكمة الإستئناف المدنية الناظرة بالقضايا النقابية ترجىء إصدار القرار بالطعن المقدم حول الظهور الإعلامي للمحامين

صرف القاضية غادة عون من الخدمة في قرار صدر عن المجلس التأديبي

صرف القاضية غادة عون من الخدمة في قرار صدر عن المجلس التأديبي

سيارات عمومية انضمت الى تحرك السائقين امام محطة شارل الحلو حيث لا تزال الطريق مقطوعة وحركة المرور خانقة في المحلة (فيديو)