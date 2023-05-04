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صرف القاضية غادة عون من الخدمة في قرار صدر عن المجلس التأديبي

خبر عاجل
2023-05-04 | 04:44
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صرف القاضية غادة عون من الخدمة في قرار صدر عن المجلس التأديبي
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صرف القاضية غادة عون من الخدمة في قرار صدر عن المجلس التأديبي

خبر عاجل

القاضية

الخدمة

المجلس

التأديبي

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