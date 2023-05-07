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معلومات للـLBCI: التوافق خلال الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء خارجية العرب على دخول لبنان على لجنة المتابعة لحل الأزمة السورية المؤلفة من السعودية العراق الاردن ومصر

خبر عاجل
2023-05-07 | 06:48
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معلومات للـLBCI: التوافق خلال الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء خارجية العرب على دخول لبنان على لجنة المتابعة لحل الأزمة السورية المؤلفة من السعودية العراق الاردن ومصر
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معلومات للـLBCI: التوافق خلال الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء خارجية العرب على دخول لبنان على لجنة المتابعة لحل الأزمة السورية المؤلفة من السعودية العراق الاردن ومصر

خبر عاجل

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