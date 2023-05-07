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25
o
متن
31
o
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o
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o
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o
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باسيل لـ"الاحد مع ماريو": هناك سعودية جديدة نراها وهي تقول إنها تريد الاستثمار في بلد حقيقي وهي تعمل بحسب تجاربها مع لبنان وهذا الامر مفيد لنا
خبر عاجل
2023-05-07 | 14:57
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باسيل لـ"الاحد مع ماريو": هناك سعودية جديدة نراها وهي تقول إنها تريد الاستثمار في بلد حقيقي وهي تعمل بحسب تجاربها مع لبنان وهذا الامر مفيد لنا
خبر عاجل
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