باسيل لـ"الاحد مع ماريو": لا إرادة داخلية تلاقي فرنجية في الداخل وهناك رفض من القوى المسيحية لوصوله فرفضنا لانتخابه مستمر في ظل المعطيات المتوفرة حاليا

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