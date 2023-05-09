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انخفاض بأسعار المحروقات..

خبر عاجل
2023-05-09 | 02:14
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انخفاض بأسعار المحروقات..
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انخفاض بأسعار المحروقات..

انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 24000 ليرة والمازوت 20000 ليرة لبنانية وسعر الغاز 6000 ليرة لبنانية.

وقد أصبحت الأسعار كالآتي:

- البنزين 95 أوكتان: 1659.000 ليرة

- البنزين 98 أوكتان: 1701.000 ليرة

- المازوت: 1421.000 ليرة

- الغاز: 954.000 ليرة.

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المحروقات..

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