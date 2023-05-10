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o
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30
o
متن
32
o
كسروان
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o
الشمال
31
o
الجنوب
31
o
البقاع
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o
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سامي الجميل لـ "حوار المرحلة":نحن على أتم الاستعداد للالتزام بلائحة الأسماء التي وضعتها بكركي إنما الأزمة ليست بالأسماء بل بالذهاب نحو مرشح حزب الله أم لا
خبر عاجل
2023-05-10 | 15:00
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سامي الجميل لـ "حوار المرحلة":نحن على أتم الاستعداد للالتزام بلائحة الأسماء التي وضعتها بكركي إنما الأزمة ليست بالأسماء بل بالذهاب نحو مرشح حزب الله أم لا
خبر عاجل
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