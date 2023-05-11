وزارة العدل الأميركية تحجب 13 موقعاً إلكترونياً يُستخدم من "حزب الله" وجماعات تابعة له

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مصادر ديبلوماسية للـLBCI: لم يكن هناك من زيارة مقررة للسفير السعودي وليد بخاري إلى بنشعي وكل ما يتم تناقله عن أن السفير سيزور فرنجية الاسبوع المقبل لنقل دعوة له لزيارة المملكة هو كلام عار عن الصحة