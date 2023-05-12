نصرالله عن التطورات في فلسطين المحتلة: في أي وقت تفرض المسؤولية علينا أن نقوم بأي خطوة أو خطوات لن نتردد

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نصرالله: لبنان مُطالب بإعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا وماذا تنتظر حكومة تصريف الاعمال؟ لو كان حزب الله يمسك بقرارات الحكومات اللبنانية لكان لبنان منذ وقت توجه إلى سوريا