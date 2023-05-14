البطريرك الراعي في عظة الأحد: النازحون السوريون أصبحوا خطراً متزايداً على أرضنا وعلى المسؤولين التحرك

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الراعي: لو يسمع المسؤولون كلام الله لحزموا أمرهم ووحّدوا كلمتهم وعمدوا إلى إجراء المفاوضات اللازمة مع سوريا والمجتمع الدوليّ من أجل عودة النازحين السوريّين إلى بلادهم