جنبلاط لـ عشرين 30: علينا ايجاد مرشح تسوية مع برنامج اقتصادي اجتماعي وسياسي وخارج المنظومة التي نعرفها وافضل اسم مطروح هو شبلي ملاط وهو يفهم بالقانون والمعطيات الاقليمية والدولية

البخاري: نريدُ لبنان أن يكون كما كان واحة للفكر وثقافة الحياة

البخاري: نريدُ لبنان أن يكون كما كان واحة للفكر وثقافة الحياة

معوّض لـ"#الاحد_مع_ماريو": لن أسحب ترشيحي رسميا قبل أن يذهب هذا الترشيح لمرشّح جامع لقوى المعارضة سيادي إصلاحي وأتحدّى بري أن يدعو غداً الى جلسة لانتخاب رئيس