لقاء يجمع في هذه الاثناء السفير السعودي وليد البخاري بوزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار

جنبلاط لـ عشرين 30: أنا في الصف الواقعي على الأرض ونحن مع التسوية لمرشح يمتلك رؤية اجتماعية اقتصادية ويضع البلد على الخط الجديد ولن اتصل بأحد ولا أريد ان أكون وسيطاً فحاولت ولم تنجح المحاولة

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