مسودة بيان قمة جدة: التضامن مع لبنان في ظل أزمته وحق اللبنانيين في تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر وحقه بمقاومة اي اعتداء بالوسائل المشروعة والتفريق بين الارهاب والمقاومة

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