مسودة بيان قمة جدة: حث السلطات اللبنانية على مواصلة جهودها لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة حرصا على انتظام عمل المؤسسات الدستورية واجراء اصلاحات اقتصادية هيكلية للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة

مسودة البيان الختامي لقمة جدة: الترحيب بالخطوات المتخذة من لبنان لتسريع البدء في التنقيب عن النفط وحق لبنان في استثمار موارده

مسودة البيان الختامي لقمة جدة: الترحيب بالخطوات المتخذة من لبنان لتسريع البدء في التنقيب عن النفط وحق لبنان في استثمار موارده

مسودة بيان قمة جدة: التضامن مع لبنان في ظل أزمته وحق اللبنانيين في تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر وحقه بمقاومة اي اعتداء بالوسائل المشروعة والتفريق بين الارهاب والمقاومة