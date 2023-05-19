مسودة البيان الختامي لقمة جدة: التأكيد على ضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية التعددية القائمة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين والعيش المشترك

مسودة البيان الختامي لقمة جدة تؤكد ضرورة تعزيز الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين ودعم موقف لبنان برفض التوطين وما يشكله من خطر على استقراره

مسودة البيان الختامي لقمة جدة تؤكد ضرورة تعزيز الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين ودعم موقف لبنان برفض التوطين وما يشكله من خطر على استقراره

مسودة البيان الختامي لقمة جدة: الترحيب بالخطوات المتخذة من لبنان لتسريع البدء في التنقيب عن النفط وحق لبنان في استثمار موارده