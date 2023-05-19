انطلاق أعمال القمة العربية الثانية والثلاثين في جدة بمشاركة الرئيس السوري بشار الأسد

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ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمام القمة العربية: لن نسمح بأن تتحول منطقتنا إلى منطقة صراعات ونأمل أن تسهم عودة سوريا إلى الجامعة العربية في تحقيق الاستقرار فيها وحل أزمتها