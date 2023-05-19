الاسد: الاهم هو ترك الشؤون الداخلية للبلاد لشأنها بعيدا عن التدخلات الخارجية وممكن الاستفادة من المساعدات الخارجية عند الطلب فقط

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