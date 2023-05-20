إعلان من هيئة إدارة السير-مصلحة تسجيل السيارات عن تسجيل السيارات المستوردة

البحرين تقرر إستئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع لبنان

البحرين تقرر إستئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع لبنان

ابو الغيط بعد البيان الختامي للقمة العربية: المملكة بذلت جهدا وحققت الهدف المطلوب منها تماما وتميزت القمة بالتوافق وهناك رغبة بأن تكون عودة سوريا بداية لانخراط عربي اكثر في حل الازمة السورية