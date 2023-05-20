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إعلان من هيئة إدارة السير-مصلحة تسجيل السيارات عن تسجيل السيارات المستوردة

خبر عاجل
2023-05-20 | 10:53
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إعلان من هيئة إدارة السير-مصلحة تسجيل السيارات عن تسجيل السيارات المستوردة
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إعلان من هيئة إدارة السير-مصلحة تسجيل السيارات عن تسجيل السيارات المستوردة

إعلان من هيئة إدارة السير-مصلحة تسجيل السيارات عن تسجيل السيارات المستوردة

أعلنت هيئة إدارة السير-مصلحة تسجيل السيارات عن إستئناف عملية تسجيل السيارات المستوردة الجديدة والمستعملة الثلاثاء للسيارات التي ينتهي رقم هيكلها بـ0 1 2 3 4 5 والأربعاء للأرقام 6 7 8 9، كما تستمر بأنقاض السيارات ومعاملات السيارات المحجوزة وإفادات السوق المطلوبة للدول الأجنبيه وإستكمال المعاملات المتأخرة.
 

أخبار لبنان

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هيئة إدارة السير

مصلحة تسجيل السيارات

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