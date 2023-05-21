وزير السياحة وليد نصار للـLBCI: استنكر ما يحصل على شاطئ صيدا ويجب احترام الثقافات والحريّات ونطمح للوصول الى دولة مدنية والشاطئ ملك عام وسأقوم باتصالات مع الوزراء للوصول الى حلّ

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