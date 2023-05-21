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جبل لبنان
29
o
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29
o
كسروان
29
o
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o
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o
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وليد نصار لـ الأحد مع ماريو: سنفتتح مكتبا لوزارة السياحة اللبنانية في مركز منظمة السياحة العربية في جدة واتخذنا قرارا في المنظمة العربية للسياحة لافتتاح مكتب لها في بيروت
خبر عاجل
2023-05-21 | 15:03
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وليد نصار لـ الأحد مع ماريو: سنفتتح مكتبا لوزارة السياحة اللبنانية في مركز منظمة السياحة العربية في جدة واتخذنا قرارا في المنظمة العربية للسياحة لافتتاح مكتب لها في بيروت
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خبر عاجل
2023-05-19
ابو الغيط بعد البيان الختامي للقمة العربية: المملكة بذلت جهدا وحققت الهدف المطلوب منها تماما وتميزت القمة بالتوافق وهناك رغبة بأن تكون عودة سوريا بداية لانخراط عربي اكثر في حل الازمة السورية
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