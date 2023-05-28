سعادة الشامي لـ الأحد مع ماريو: لو لم يكن لدى القضاء الفرنسي ادلّة لما كان ليصدر مذكرة توقيف بحقّ سلامة

قبيل زيارته فرنسا الراعي يتوجّه إلى الفاتيكان ... ماذا في جعبته؟

قبيل زيارته فرنسا الراعي يتوجّه إلى الفاتيكان ... ماذا في جعبته؟

بيان هيئة التحقيق الخاصة في وحدة الإخبار المالي اللبنانية بعد الكلام عن اللائحة الرمادية