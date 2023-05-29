قائد الجيش استقبل السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري

مصادر وزارة العدل للـLBCI: وزير العدل سيفضح في مؤتمره الصحافي يوم الثلاثاء بالاسماء والمستندات معرقلي الحفاظ على حقوق الدولة اللبنانية في قضية حاكم مصرف لبنان في اوروبا

مصادر وزارة العدل للـLBCI: وزير العدل سيفضح في مؤتمره الصحافي يوم الثلاثاء بالاسماء والمستندات معرقلي الحفاظ على حقوق الدولة اللبنانية في قضية حاكم مصرف لبنان في اوروبا

اتحاد الكرة الطائرة قرر اعادة المباراة النهائية الخامسة بين سبيدبول شكا والانوار الجديدة على ملعب محايد الاربعاء ٣١ أيار ٢٠٢٣ بسبب استحالة اكمال المباراة التي توقفت بسبب اشكالات على ارض الملعب