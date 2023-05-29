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مولوي حول عملية اختطاف مواطن سعودي في بيروت: سيكون عقاب الفاعلين قاسيًا

خبر عاجل
2023-05-29 | 13:16
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مولوي حول عملية اختطاف مواطن سعودي في بيروت: سيكون عقاب الفاعلين قاسيًا
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مولوي حول عملية اختطاف مواطن سعودي في بيروت: سيكون عقاب الفاعلين قاسيًا

مولوي حول عملية اختطاف مواطن سعودي في بيروت: سيكون عقاب الفاعلين قاسيًا

أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي على  حسابه عبر تويتر أنه "يتابع مع شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي منذ الأمس قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت ونحن على تواصل بأدق التفاصيل مع السفير السعودي وليد البخاري". 

وقال مولوي: "دائما وبيد من حديد نعمل لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان. ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه وسيكون عقاب الفاعلين قاسيا".

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