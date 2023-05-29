الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مولوي حول عملية اختطاف مواطن سعودي في بيروت: سيكون عقاب الفاعلين قاسيًا
خبر عاجل
2023-05-29 | 13:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مولوي حول عملية اختطاف مواطن سعودي في بيروت: سيكون عقاب الفاعلين قاسيًا
مولوي حول عملية اختطاف مواطن سعودي في بيروت: سيكون عقاب الفاعلين قاسيًا
أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي على حسابه عبر تويتر أنه "يتابع مع شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي منذ الأمس قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت ونحن على تواصل بأدق التفاصيل مع السفير السعودي وليد البخاري".
وقال مولوي: "دائما وبيد من حديد نعمل لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان. ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه وسيكون عقاب الفاعلين قاسيا".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
خبر عاجل
مولوي
اختطاف
مواطن سعودي
بيروت
التالي
قائد الجيش استقبل السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري
اتحاد الكرة الطائرة قرر اعادة المباراة النهائية الخامسة بين سبيدبول شكا والانوار الجديدة على ملعب محايد الاربعاء ٣١ أيار ٢٠٢٣ بسبب استحالة اكمال المباراة التي توقفت بسبب اشكالات على ارض الملعب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
14:24
مولوي لـ العربية: المواطن السعودي المختطف بخير ولن نترك قضية اختطافه تمر من دون حساب رادع
خبر عاجل
14:24
مولوي لـ العربية: المواطن السعودي المختطف بخير ولن نترك قضية اختطافه تمر من دون حساب رادع
0
خبر عاجل
14:22
مولوي لـ العربية: هاتف المواطن السعودي المختطف رُصد في أكثر من منطقة ببيروت ونحيط السفير السعودي بكافة التفاصيل حول القضية
خبر عاجل
14:22
مولوي لـ العربية: هاتف المواطن السعودي المختطف رُصد في أكثر من منطقة ببيروت ونحيط السفير السعودي بكافة التفاصيل حول القضية
0
خبر عاجل
14:26
مراسل العربية: تعليمات لموظفي السفارة السعودية في بيروت بعدم الخروج للشارع
خبر عاجل
14:26
مراسل العربية: تعليمات لموظفي السفارة السعودية في بيروت بعدم الخروج للشارع
0
خبر عاجل
13:30
عكاظ: مواطن السعودي المختطف في لبنان يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية في بيروت
خبر عاجل
13:30
عكاظ: مواطن السعودي المختطف في لبنان يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية في بيروت
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
14:26
مراسل العربية: تعليمات لموظفي السفارة السعودية في بيروت بعدم الخروج للشارع
خبر عاجل
14:26
مراسل العربية: تعليمات لموظفي السفارة السعودية في بيروت بعدم الخروج للشارع
0
خبر عاجل
14:24
مولوي لـ العربية: المواطن السعودي المختطف بخير ولن نترك قضية اختطافه تمر من دون حساب رادع
خبر عاجل
14:24
مولوي لـ العربية: المواطن السعودي المختطف بخير ولن نترك قضية اختطافه تمر من دون حساب رادع
0
خبر عاجل
14:22
مولوي لـ العربية: هاتف المواطن السعودي المختطف رُصد في أكثر من منطقة ببيروت ونحيط السفير السعودي بكافة التفاصيل حول القضية
خبر عاجل
14:22
مولوي لـ العربية: هاتف المواطن السعودي المختطف رُصد في أكثر من منطقة ببيروت ونحيط السفير السعودي بكافة التفاصيل حول القضية
0
خبر عاجل
13:30
عكاظ: مواطن السعودي المختطف في لبنان يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية في بيروت
خبر عاجل
13:30
عكاظ: مواطن السعودي المختطف في لبنان يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية في بيروت
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-05-23
استنكرت عنف الشرطة... العثور على صحافية أرجنتينية مشنوقة
منوعات
2023-05-23
استنكرت عنف الشرطة... العثور على صحافية أرجنتينية مشنوقة
0
أخبار لبنان
2023-05-12
ثلاثة قرارات لوزير المال تتعلق بتمديد مهل...
أخبار لبنان
2023-05-12
ثلاثة قرارات لوزير المال تتعلق بتمديد مهل...
0
أخبار لبنان
03:57
حنكش للـLBCI: لا يمكن لـ"حزب الله" أن يتخطى الإرادة المسيحية في الموقع المسيحي الأول
أخبار لبنان
03:57
حنكش للـLBCI: لا يمكن لـ"حزب الله" أن يتخطى الإرادة المسيحية في الموقع المسيحي الأول
0
فنّ
2023-05-12
نادين نسيب نجيم ترقص مع شيف المطعم وهو يحمل عجينة البيتزا (فيديو)
فنّ
2023-05-12
نادين نسيب نجيم ترقص مع شيف المطعم وهو يحمل عجينة البيتزا (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
"الحب غير قانوني" عند البعض ولكن…
تقارير نشرة الاخبار
13:46
"الحب غير قانوني" عند البعض ولكن…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الإمتحانات الرسمية vs الطوابع... هل من أزمة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الإمتحانات الرسمية vs الطوابع... هل من أزمة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
صراع المياه بين أفغانستان وإيران يفتح الباب أمام أزمة الموارد الطبيعية في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:33
صراع المياه بين أفغانستان وإيران يفتح الباب أمام أزمة الموارد الطبيعية في العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
دولة الخردة والأملاك المستباحة
تقارير نشرة الاخبار
13:32
دولة الخردة والأملاك المستباحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بوانتاج أزعور ينتظر الإعلان النيابي عن تبنيه
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بوانتاج أزعور ينتظر الإعلان النيابي عن تبنيه
0
أخبار دولية
13:24
دولة "الجينغا"... حتى في القيادة
أخبار دولية
13:24
دولة "الجينغا"... حتى في القيادة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
منتخباتنا الوطنية في كرة السلة... عندما يتحوّل الحلم إلى حقيقة
تقارير نشرة الاخبار
13:23
منتخباتنا الوطنية في كرة السلة... عندما يتحوّل الحلم إلى حقيقة
0
أخبار دولية
13:21
فوز إردوغان يرسم خارطة علاقات تركيا مع العالم
أخبار دولية
13:21
فوز إردوغان يرسم خارطة علاقات تركيا مع العالم
0
أخبار دولية
13:11
تركيا تنتخب للمرة الثالثة على التوالي إردوغان رئيسًا... قراءة في توزع الأصوات بين المرشحين
أخبار دولية
13:11
تركيا تنتخب للمرة الثالثة على التوالي إردوغان رئيسًا... قراءة في توزع الأصوات بين المرشحين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
07:56
وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر أيار
اقتصاد
07:56
وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر أيار
2
خبر عاجل
04:06
مصادر وزارة العدل للـLBCI: وزير العدل سيفضح في مؤتمره الصحافي يوم الثلاثاء بالاسماء والمستندات معرقلي الحفاظ على حقوق الدولة اللبنانية في قضية حاكم مصرف لبنان في اوروبا
خبر عاجل
04:06
مصادر وزارة العدل للـLBCI: وزير العدل سيفضح في مؤتمره الصحافي يوم الثلاثاء بالاسماء والمستندات معرقلي الحفاظ على حقوق الدولة اللبنانية في قضية حاكم مصرف لبنان في اوروبا
3
خبر عاجل
13:30
عكاظ: مواطن السعودي المختطف في لبنان يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية في بيروت
خبر عاجل
13:30
عكاظ: مواطن السعودي المختطف في لبنان يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية في بيروت
4
خبر عاجل
13:16
مولوي حول عملية اختطاف مواطن سعودي في بيروت: سيكون عقاب الفاعلين قاسيًا
خبر عاجل
13:16
مولوي حول عملية اختطاف مواطن سعودي في بيروت: سيكون عقاب الفاعلين قاسيًا
5
خبر عاجل
15:36
اتحاد الكرة الطائرة قرر اعادة المباراة النهائية الخامسة بين سبيدبول شكا والانوار الجديدة على ملعب محايد الاربعاء ٣١ أيار ٢٠٢٣ بسبب استحالة اكمال المباراة التي توقفت بسبب اشكالات على ارض الملعب
خبر عاجل
15:36
اتحاد الكرة الطائرة قرر اعادة المباراة النهائية الخامسة بين سبيدبول شكا والانوار الجديدة على ملعب محايد الاربعاء ٣١ أيار ٢٠٢٣ بسبب استحالة اكمال المباراة التي توقفت بسبب اشكالات على ارض الملعب
6
خبر عاجل
14:22
مولوي لـ العربية: هاتف المواطن السعودي المختطف رُصد في أكثر من منطقة ببيروت ونحيط السفير السعودي بكافة التفاصيل حول القضية
خبر عاجل
14:22
مولوي لـ العربية: هاتف المواطن السعودي المختطف رُصد في أكثر من منطقة ببيروت ونحيط السفير السعودي بكافة التفاصيل حول القضية
7
أمن وقضاء
06:17
سرقت مبلغاً من المال من منزل مخدوميها.. هل تعرفون مكانها؟
أمن وقضاء
06:17
سرقت مبلغاً من المال من منزل مخدوميها.. هل تعرفون مكانها؟
8
خبر عاجل
14:26
مراسل العربية: تعليمات لموظفي السفارة السعودية في بيروت بعدم الخروج للشارع
خبر عاجل
14:26
مراسل العربية: تعليمات لموظفي السفارة السعودية في بيروت بعدم الخروج للشارع
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More