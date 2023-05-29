مولوي لـ العربية: هاتف المواطن السعودي المختطف رُصد في أكثر من منطقة ببيروت ونحيط السفير السعودي بكافة التفاصيل حول القضية

قائد الجيش استقبل السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري

قائد الجيش استقبل السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري

اتحاد الكرة الطائرة قرر اعادة المباراة النهائية الخامسة بين سبيدبول شكا والانوار الجديدة على ملعب محايد الاربعاء ٣١ أيار ٢٠٢٣ بسبب استحالة اكمال المباراة التي توقفت بسبب اشكالات على ارض الملعب