معلومات للـLBCI: المجلس الدستوري يرد الطعون المقدمة بقانون التمديد للمجالس البلدية والإختيارية

ميقاتي يعلن إرجاء الجلسة التي كانت مقررة يوم غد الى وقت لاحق

ميقاتي يعلن إرجاء الجلسة التي كانت مقررة يوم غد الى وقت لاحق

معلوماتLBCI:الرأس المدبّر لعملية خطف المواطن السعودي هو موسى ع. ج. لم يتم توقيفه لوجوده بالجانب السوري أما المتورط بالعملية ح.ج. الذي أطلق النار على مركز للجيش ردّاً على ما حصل ومداهمات للجيش بالبقاع