وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شركتي صيرفة في سوريا

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شركتي صيرفة في سوريا

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركتي صيرفة في سوريا وهما شركة الفاضل وشركة الأدهم بتهمة مساعدة حزب الله والنظام السوري والحرس الثوري الإيراني في الوصول إلى النظام المالي العالمي.



واستخدم "حزب الله"، الحليف الرئيسي للنظام السوري وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، شركة الفاضل للصرافة لتحويل الأموال من دول أخرى في المنطقة إلى سوريا. وتجمع الحكومة السورية وحزب الله العملات الصعبة في مدن خارج سوريا ويستخدمان الفاضل للصرافة لتحويل تلك الأموال إلى مصرف سوريا المركزي.