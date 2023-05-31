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رجا سلامة تغيّب عن جلسة التحقيق في فرنسا المحدّدة صباح الاربعاء لتقدّمه بمعذرة طبيّة بحسب وكيله القانوني في لبنان

خبر عاجل
2023-05-31 | 05:19
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رجا سلامة تغيّب عن جلسة التحقيق في فرنسا المحدّدة صباح الاربعاء لتقدّمه بمعذرة طبيّة بحسب وكيله القانوني في لبنان
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رجا سلامة تغيّب عن جلسة التحقيق في فرنسا المحدّدة صباح الاربعاء لتقدّمه بمعذرة طبيّة بحسب وكيله القانوني في لبنان

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