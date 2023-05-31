أبو فاعور لـ حوار المرحلة عن إذا ما كان اللقاء الديموقراطي سيتبنى ترشيح أزعور: نحن لا نرى أن هناك مصلحة في المزيد من الاصطفافات ونفضّل مرشحا توافقيا وليس لدينا اي مبرر لعدم ترشيحه وهو ليس شخصية اصطدامية

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