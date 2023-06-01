بري: أبواب المجلس النيابي لم ولن تكون موصدة امام جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية بحال أُعلن عن ترشيحين جديين على الأقل للرئاسة

معلومات للـLBCI: من نتائج زيارة قائد الجيش الى بري انه تم التوافق على توقيع مرسوم ترقية ضباط من رتبة عقيد الى عميد أي دورة العام ١٩٩٤ وترقيات دورتي ١٩٩٥ و ١٩٩٦

معلومات للـLBCI: من نتائج زيارة قائد الجيش الى بري انه تم التوافق على توقيع مرسوم ترقية ضباط من رتبة عقيد الى عميد أي دورة العام ١٩٩٤ وترقيات دورتي ١٩٩٥ و ١٩٩٦

أبو فاعور لـ حوار المرحلة عن إذا ما كان اللقاء الديموقراطي سيتبنى ترشيح أزعور: نحن لا نرى أن هناك مصلحة في المزيد من الاصطفافات ونفضّل مرشحا توافقيا وليس لدينا اي مبرر لعدم ترشيحه وهو ليس شخصية اصطدامية