معلومات للـLBCI: من نتائج زيارة قائد الجيش الى بري انه تم التوافق على توقيع مرسوم ترقية ضباط من رتبة عقيد الى عميد أي دورة العام ١٩٩٤ وترقيات دورتي ١٩٩٥ و ١٩٩٦

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