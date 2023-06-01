إتهامية جبل لبنان أخلت هدى سلوم

بري: أبواب المجلس النيابي لم ولن تكون موصدة امام جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية بحال أُعلن عن ترشيحين جديين على الأقل للرئاسة

بري: أبواب المجلس النيابي لم ولن تكون موصدة امام جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية بحال أُعلن عن ترشيحين جديين على الأقل للرئاسة

أبو فاعور لـ حوار المرحلة عن إذا ما كان اللقاء الديموقراطي سيتبنى ترشيح أزعور: نحن لا نرى أن هناك مصلحة في المزيد من الاصطفافات ونفضّل مرشحا توافقيا وليس لدينا اي مبرر لعدم ترشيحه وهو ليس شخصية اصطدامية