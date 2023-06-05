بري يدعو إلى جلسة في 14 حزيران الساعة 11:00 صباحًا لإنتخاب رئيس للجمهورية

أ.ف.ب: فرنسا ستطلب الإثنين رفع الحصانة عن سفير لبنان في باريس

أ.ف.ب: فرنسا ستطلب الإثنين رفع الحصانة عن سفير لبنان في باريس

ميشال ضاهر لـ الأحد مع ماريو: أنا ضد الاصطفافات السياسية ولكن لغة التعالي والفوقية بفرض مرشح أجبرتني على تغيير موقفي وأنا في السياسة أصوّت لجهاد أزعور