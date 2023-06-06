اليكم أسعار المحروقات اليوم..

معلومات للـLBCI: الرئيس ميشال عون في طريقه الى سوريا للقاء الرئيس بشار الاسد

معلومات للـLBCI: الرئيس ميشال عون في طريقه الى سوريا للقاء الرئيس بشار الاسد

بري يدعو إلى جلسة في 14 حزيران الساعة 11:00 صباحًا لإنتخاب رئيس للجمهورية