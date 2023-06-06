وقف استقبال معاملات تسجيل سيارات الانقاض ومعاملات نقل الملكية

وقف استقبال معاملات تسجيل سيارات الانقاض ومعاملات نقل الملكية



أعلنت هيئة إدارة السير والآليات - مصلحة تسجيل السيارات توقفها عن استقبال معاملات تسجيل سيارات الانقاض ومعاملات نقل الملكية وكافة معاملات التوقيف عن السير (الانقاض) بسبب تعديل البرنامج وفقًا لسعر الدولار الجمركي.



كما أعلنت أنها ستُعلم المواطنيين عن كل جديد بهذا الخصوص في الأيام المقبلة وتستمر بتسجيل السيارات الجديدة والمستوردة (شهادة جمركية) ليومي الاربعاء والخميس الحاليين.