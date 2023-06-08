مديرة الاعلام في صندوق النقد الدولي: من أجل تجنب أي تصور بشأن تضارب المصالح تخلى جهاد أزعور موقتا عن مهامه في صندوق النقد الدولي وهو في اجازة من الصندوق

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