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هيئة إدارة السير تعلن التوقف عن إستقبال المعاملات وكشف الآليات في الدكوانة

هيئة إدارة السير تعلن التوقف عن إستقبال المعاملات وكشف الآليات في الدكوانة

أعلنت هيئة إدارة السير - مصلحة تسجيل السيارات أنها ستتوقف عن إستقبال المعاملات وكشف الآليات في الدكوانة وستخصص أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس لإنجاز المعاملات المتأخرة وإفادات السوق ودفاتر السوق بدل عن ضائع.



أما أقسام زحلة وصيدا والنبطية وطرابلس، فتستمر بفتح أبوابها كالمعتاد وفق البرنامج التالي للسيارات المستوردة الجديدة والمستعملة:

- الثلاثاء للآليات التي ينتهي رقم هيكلها بالأرقام التالية 0 1 2 3 والأربعاء 4 5 6 والخميس 7 8 9.