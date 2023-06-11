سليمان فرنجية في ذكرى مجزرة اهدن: في ١٣ حزيران جاؤوا وكنّا نياماً أما اليوم فنحن واعون وما حدث في ١٣ حزيران لن يكون في ١٤ حزيران

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