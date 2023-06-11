سليمان فرنجية في ذكرى مجزرة اهدن: لا أحد يزايد علينا لا في مسيحيتنا ولا في وطنيتنا ولا في عروبتنا وأتى الوقت لكي نُريح المسيحيين ونقول لهم أنّ الشريك في الوطن لم يأتِ لإلغائنا

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