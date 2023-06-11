فرنجية: "التيار" طرح إسم زياد بارود وهو شخص "مرتب ونعنوع" ومن ثم عاد وطرح جهاد أزعور الذي ينتمي إلى المنظومة التي يقول "التيار" إنه لا يريد رئيساً منها وتبنّى ابن المنظومة ووزير مالية الإبراء المستحيل

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