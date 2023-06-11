سليمان فرنجية في ذكرى مجزرة اهدن: انطلقنا من قناعتنا بالحوار ومستمرون بهذه القناعة وان تم الاتفاق على مرشح وطني بأكثرية وطنية يحل مشكلة البلد عندها لا مشكلة لدينا

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