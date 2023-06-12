الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
25
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
25
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جهاد ازعور: لست تحدياً لأحد.. ترشيحي هو دعوة إلى الوحدة وكسر الاصطفافات
خبر عاجل
2023-06-12 | 01:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
جهاد ازعور: لست تحدياً لأحد.. ترشيحي هو دعوة إلى الوحدة وكسر الاصطفافات
جهاد ازعور: لست تحدياً لأحد..
أصدر الوزير السابق جهاد أزعور بياناً، جاء فيه التالي:
"أودّ بدايةً أن أشكر الأحزاب والكتل السياسية والسادة النواب المستقلين والتغييريين الأفاضل، الذين التقوا على تسميتي مرشحاً وسطياً جامعاً لمنصب رئاسة الجمهورية، في مرحلة هي من الأكثر دقة ًوصعوبة في تاريخ وطننا الحبيب.
لا تخفى على اللبنانيين واللبنانيات حدة الإنقسامات السياسية اللبنانية عموماً، ولا تلك المتعلقة باستحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية. خصوصاً. من هنا أبدأ.
لا أريد لترشيحي أن يكون تقاطع الحد الأدنى بين مواقف ومشاريع القوى السياسية المختلفة، بل تلاقي الحد الأقصى بين أحلام اللبنانيين واللبنانيات بوطن نستحقه جميعًا، سيداً حراً مستقلاً مزدهراً.
وطن نستطيع فيه أن نستعيد تألق التجربة اللبنانية المهددة بالاندثار، بمعناها وصورتها ومؤسساتها وعناوين نجاحها كافةً.
لست سليل عائلة سياسية عريقة، مع الاحترام الكامل لهذا المكوّن من مكوّنات نسيج حياتنا السياسية.
ولا أنا ابن تجربة حزبية مع الاحترام الكامل للأحزاب اللبنانية من دون استثناء. ولست بطل طائفة في مواجهة طائفة أو طوائف أخرى. أنا ابن هذه التجربة اللبنانية التي سمح زمن ازدهارها لأسرتي أن تستثمر في تعليمي، وسمحت لي تقاليدها المنحازة إلى أولوية التحصيل العلمي بأن آخذ الخيارات التي أخذتها، وسمح لي تراثها الثقافي المتعدد بأن أكتسب ما يلزم من مواصفات الانفتاح والتلاقي.
جهاد أزعور ليس تحدياً لأحد.
التحدي الوحيد لنا جميعاً هو تحدي استعادة هذه التجربة، بكل ما تحتاج إليه من إصلاحات، لكي تتوافر للأجيال المقبلة، الشروط التي توافرت لي، بدل أن ننتهي بأجيال يائسة تحملها إلى دول الغرب والشرق إحدى أخطر موجات الهجرة في تاريخ لبنان الحديث.
إن ترشيحي هو دعوة إلى الوحدة وكسر الاصطفافات والبحث عن الجوامع المشتركة في سبيل الخروج من الأزمة وتوظيف كل ما أوتينا جميعًا من خبرة ومخيّلة وإرادة للعودة إلى طريق التقدم.
إن التحديات الاقتصادية العملاقة التي نواجهها، والاضطرابات الاجتماعية الخطيرة التي نعيشها، ليست مجرد مفاهيم مجردة أو إحصاءات وأرقام. إنها تجارب يومية مُرّة يعيشها اللبنانيون، موحّدين بالتعب والقلق والخوف من المستقبل. إنها قصص الكفاح اليومي من أجل تغطية الحد الأدنى من مقوّمات الكرامة الانسانية.
أمام هذا المشهد، لا خيار أمامنا سوى وضع ما يفرّق بيننا جانباً، والتعالي على الاصطفافات والاعتبارات الضيّقة، والاتحاد على هدف واحد مشترك هو إنقاذ بلادنا. إن اللبنانيين الذين قدموا شهادات العرق والدم، ولا يزالون، وخصوصاً جيل الشباب منهم، يستحقون أن تسعى قياداتهم إلى تحصين وحدة البلد بمشروع إنقاذ جامع عابر للطوائف والاصطفافات.
صحيح أن مشاكل لبنان ليست سهلة الحل، لكنها قابلة للمعالجة. طوال تجربتي الإنسانية والعملية، تعلمت أن المشاكل المعقدة لا تحل نفسها بنفسها، ولا تختفي بالتجاهل أو التمني. وفي الوقت نفسه، رأيت بنفسي القدرة الهائلة على التعافي والنمو حين تتوافر الاستراتيجيات الصحيحة وإرادة التغيير الصادقة والارتكاز الى العمل المشترك.
قرأت وسمعت وتابعت الكثير من الكلام على مخاوف البعض من مشاريع عزلٍ تتحضر.
أيها اللبنانيون واللبنانيات، ألا ترون معي أننا ونحن نتلهّى بخطابات الانقسام والتخويف بعضنا من بعض، بات بلدنا برمته معزولاً عن كل مسارات التصالح والتقارب والتحديث الحاصلة في المنطقة؟
كلنا معزولون معاً عن العالم، وكلنا معنيّون بفك عزلة بلدنا ما أمكن.
أريد صادقاً، أن يكون ترشيحي من السادة النواب مُلهماً للأمل لا سبباً للخوف، ومساهمةً في الحل وليس عنصراً يضاف إلى عناصر الأزمة والاستعصاء. وإنني إذ أنتمي إلى مدرسة الحوار والتلاقي، وعائلة اعتمدت الحوار نهجاً، والإيمان بلبنان الواحد المتنوع عقيدةً، والتضحية في سبيل نهوض لبنان الرسالة شرفاً، انطلق من هنا بيد ممدودة ليشمل الحوار جميع المكونات والقوى السياسية الشريكة في الوطن على قاعدة التلاقي لتحقيق إجماع وطني يحتاجه لبنان اكثر من اي وقت مضى.
أنا هنا في مهمة بسيطة وكبيرة في آن واحد، هي الخروج في أسرع ما أمكن من الوضع الشاذ الذي نحن فيه، والتأسيس لمستقبل مزدهر يعود فيه لبنان مصدر إشعاع وريادة بفضل قدرات أبنائه وشبابه العلمية والثقافية.
لدينا تاريخ غني، من المرونة والابتكار والتسامح، وهذا ما يجب علينا الاستثمار فيه لصناعة مستقبلنا معاً. فروح لبنان ونبضه هما شعبه، الذي عبّر في كل مناسبة عن توقه إلى التماسك والوحدة والفرح بهويتنا اللبنانية المشتركة التي تتجاوز أي انتماء إقليمي أو ديني أو سياسي.
لكنّ ترجمة هذا الطموح إلى واقع تحتاج إلى مجموعة مقوّمات، في مقدّمها الاستقلال التام عن أي تدخلات خارجية، وحماية الأرض والسيادة الكاملة، واعادة الأعتبار للدولة ومؤسساتها، والالتزام بالدستور، وتحصين وثيقة الوفاق الوطني من خلال تطبيقها كاملةً بكل مندرجاتها، لكونها المساحة المشتركة الفضلى والقاعدة الحقيقية للعيش معاً. كذلك سأعمل بالتعاون مع الجميع على إعادة وصل ما انقطع مع محيطنا العربي ومع دول العالم الأخرى.
أنا ملتزم بقيادة هذا التغيير ولا يمكنني فعل ذلك بمفردي. أحتاج إلى أن يكون كل لبنانية ولبناني جزءاً من هذه المغامرة، لنعمل يداً بيد من أجل استعادة مجد لبنان وضمان مستقبل مزدهر لنا جميعا. وإن حالفني الحظ، سوف أسعى إلى أن أكون جسر العبور نحو المستقبل، والتصالح، وضمانة العيش الواحد المبني على الثقة والتعاون والانفتاح.
معًا، يمكننا تغيير واقعنا الراهن المقرون بالفشل والمحفوف بخطر الانهيار والتفكك.
معاً يمكننا إعادة بناء لبنان المفخرة والمعجزة".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
خبر عاجل
جهاد ازعور
رئاسة الجمهورية
لبنان
فرنجية :في حال وصلت لسدة الرئاسة سأكون لجميع اللبنانيين لمن معي ومن ضدي ويوم الأربعاء سيذهب الجميع للإنتخاب ومن الصعب إنتاج رئيس في هذا الجو وذاهبون نحو "خنادق سياسية"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-05-25
نصرالله: لا مجال أمام اللبنانيين سوى العودة الى الحوار وفي الايام المقبلة قد يكون هناك المزيد من التفاؤل في ملف رئاسة الجمهورية
آخر الأخبار
2023-05-25
نصرالله: لا مجال أمام اللبنانيين سوى العودة الى الحوار وفي الايام المقبلة قد يكون هناك المزيد من التفاؤل في ملف رئاسة الجمهورية
0
أخبار لبنان
2023-05-22
سيدة الجبل والمجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان: حزب الله ربط من خلال المناورة بين سلاحه وبين رئاسة الجمهورية
أخبار لبنان
2023-05-22
سيدة الجبل والمجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان: حزب الله ربط من خلال المناورة بين سلاحه وبين رئاسة الجمهورية
0
أخبار لبنان
2023-05-11
ميشال موسى للـLBCI: الاتصالات في موضوع رئاسة الجمهورية تسير اليوم بوتيرة أسرع بين الفرقاء في لبنان
أخبار لبنان
2023-05-11
ميشال موسى للـLBCI: الاتصالات في موضوع رئاسة الجمهورية تسير اليوم بوتيرة أسرع بين الفرقاء في لبنان
0
أخبار لبنان
2023-05-08
سيدة الجبل: تبقى رحلة البحث عن مرشّح وطنّي لرئاسة الجمهورية عبثاً بعبث من دون رفع الاحتلال الإيراني عن لبنان
أخبار لبنان
2023-05-08
سيدة الجبل: تبقى رحلة البحث عن مرشّح وطنّي لرئاسة الجمهورية عبثاً بعبث من دون رفع الاحتلال الإيراني عن لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
12:45
فرنجية :في حال وصلت لسدة الرئاسة سأكون لجميع اللبنانيين لمن معي ومن ضدي ويوم الأربعاء سيذهب الجميع للإنتخاب ومن الصعب إنتاج رئيس في هذا الجو وذاهبون نحو "خنادق سياسية"
خبر عاجل
12:45
فرنجية :في حال وصلت لسدة الرئاسة سأكون لجميع اللبنانيين لمن معي ومن ضدي ويوم الأربعاء سيذهب الجميع للإنتخاب ومن الصعب إنتاج رئيس في هذا الجو وذاهبون نحو "خنادق سياسية"
0
خبر عاجل
12:40
فرنجية: أنا ملتزم بالإصلاحات وبإتفاق الطائف وبمبدأ "اللامركزية الإدارية" وفي قاموسي "لا تعطيل في الحياة السياسية" والرئيس القوي لا يقول "ما خلونا"
خبر عاجل
12:40
فرنجية: أنا ملتزم بالإصلاحات وبإتفاق الطائف وبمبدأ "اللامركزية الإدارية" وفي قاموسي "لا تعطيل في الحياة السياسية" والرئيس القوي لا يقول "ما خلونا"
0
خبر عاجل
12:33
فرنجية: "التيار" طرح إسم زياد بارود وهو شخص "مرتب ونعنوع" ومن ثم عاد وطرح جهاد أزعور الذي ينتمي إلى المنظومة التي يقول "التيار" إنه لا يريد رئيساً منها وتبنّى ابن المنظومة ووزير مالية الإبراء المستحيل
خبر عاجل
12:33
فرنجية: "التيار" طرح إسم زياد بارود وهو شخص "مرتب ونعنوع" ومن ثم عاد وطرح جهاد أزعور الذي ينتمي إلى المنظومة التي يقول "التيار" إنه لا يريد رئيساً منها وتبنّى ابن المنظومة ووزير مالية الإبراء المستحيل
0
خبر عاجل
12:33
سليمان فرنجية في ذكرى مجزرة اهدن: انطلقنا من قناعتنا بالحوار ومستمرون بهذه القناعة وان تم الاتفاق على مرشح وطني بأكثرية وطنية يحل مشكلة البلد عندها لا مشكلة لدينا
خبر عاجل
12:33
سليمان فرنجية في ذكرى مجزرة اهدن: انطلقنا من قناعتنا بالحوار ومستمرون بهذه القناعة وان تم الاتفاق على مرشح وطني بأكثرية وطنية يحل مشكلة البلد عندها لا مشكلة لدينا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:53
بارود يعلّق على كلام فرنجيه: لم أكن أعتقد أن التهكّم من شيم أصحاب الفروسية المفترضين وهو قطعا ليس من شيم الرؤساء
أخبار لبنان
14:53
بارود يعلّق على كلام فرنجيه: لم أكن أعتقد أن التهكّم من شيم أصحاب الفروسية المفترضين وهو قطعا ليس من شيم الرؤساء
0
أخبار دولية
03:37
إلغاء جلسة إستماع في محاكمة المشتبه بقتل شينزو آبي بعد العثور على جسم مشبوه
أخبار دولية
03:37
إلغاء جلسة إستماع في محاكمة المشتبه بقتل شينزو آبي بعد العثور على جسم مشبوه
0
أخبار دولية
17:30
وكالة الطاقة الذرية تطلب إتاحة التأكد من منسوب مياه سد كاخوفكا
أخبار دولية
17:30
وكالة الطاقة الذرية تطلب إتاحة التأكد من منسوب مياه سد كاخوفكا
0
صحف اليوم
2023-06-09
عطية لـ "الأنباء الالكترونية": المنافسة بين فرنجية وأزعور ستكون قوية...واجتماع التكتل مرتقب بعد ظهر الاثنين
صحف اليوم
2023-06-09
عطية لـ "الأنباء الالكترونية": المنافسة بين فرنجية وأزعور ستكون قوية...واجتماع التكتل مرتقب بعد ظهر الاثنين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار سياسية
16:38
ظافر ناصر لـ"الأحد مع ماريو": "لا ننتخب فرنجية لأن هناك خلاف في التموضع والخيارات السياسية
أخبار سياسية
16:38
ظافر ناصر لـ"الأحد مع ماريو": "لا ننتخب فرنجية لأن هناك خلاف في التموضع والخيارات السياسية
0
أخبار سياسية
16:31
فيصل كرامي لـ"الأحد مع ماريو": لا رئيس للجمهورية الأربعاء.. وما يحصل بين القوى المسيحية اتفاق وَهم وعابر
أخبار سياسية
16:31
فيصل كرامي لـ"الأحد مع ماريو": لا رئيس للجمهورية الأربعاء.. وما يحصل بين القوى المسيحية اتفاق وَهم وعابر
0
أخبار لبنان
16:11
عطالله لـ"الأحد مع ماريو": التقاطع على أزعور ليس موجهًا ضد أحد
أخبار لبنان
16:11
عطالله لـ"الأحد مع ماريو": التقاطع على أزعور ليس موجهًا ضد أحد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
عين الدول العربية على سوق السياحة الصينية...فهل للبنان حصة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:05
عين الدول العربية على سوق السياحة الصينية...فهل للبنان حصة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اليوم الأول للمؤتمر الصيني العربي..السعودية توقع اتفاقا بـ ٥،٦ مليار دولار مع مصنع للسيارات الكهربائية
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اليوم الأول للمؤتمر الصيني العربي..السعودية توقع اتفاقا بـ ٥،٦ مليار دولار مع مصنع للسيارات الكهربائية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
فوز المان سيتي بلقب دوري الابطال كان بنكهة عربية
تقارير نشرة الاخبار
13:41
فوز المان سيتي بلقب دوري الابطال كان بنكهة عربية
0
رياضة
13:32
شغف المدربة كريستينا بادو لكرة السلة ابقاها بالملاعب حتى اللحظات الاخيرة من حملها
رياضة
13:32
شغف المدربة كريستينا بادو لكرة السلة ابقاها بالملاعب حتى اللحظات الاخيرة من حملها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
مانشستر سيتي بطل اوروبا لاول مرة بالتاريخ
تقارير نشرة الاخبار
13:31
مانشستر سيتي بطل اوروبا لاول مرة بالتاريخ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
في الدامور ناظم أحمد يتهم البحر بالاعتداء على عقاراته... ويعمل لاسترداد حصته من البحر
تقارير نشرة الاخبار
13:20
في الدامور ناظم أحمد يتهم البحر بالاعتداء على عقاراته... ويعمل لاسترداد حصته من البحر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
12:33
فرنجية: "التيار" طرح إسم زياد بارود وهو شخص "مرتب ونعنوع" ومن ثم عاد وطرح جهاد أزعور الذي ينتمي إلى المنظومة التي يقول "التيار" إنه لا يريد رئيساً منها وتبنّى ابن المنظومة ووزير مالية الإبراء المستحيل
خبر عاجل
12:33
فرنجية: "التيار" طرح إسم زياد بارود وهو شخص "مرتب ونعنوع" ومن ثم عاد وطرح جهاد أزعور الذي ينتمي إلى المنظومة التي يقول "التيار" إنه لا يريد رئيساً منها وتبنّى ابن المنظومة ووزير مالية الإبراء المستحيل
2
أخبار لبنان
14:53
بارود يعلّق على كلام فرنجيه: لم أكن أعتقد أن التهكّم من شيم أصحاب الفروسية المفترضين وهو قطعا ليس من شيم الرؤساء
أخبار لبنان
14:53
بارود يعلّق على كلام فرنجيه: لم أكن أعتقد أن التهكّم من شيم أصحاب الفروسية المفترضين وهو قطعا ليس من شيم الرؤساء
3
خبر عاجل
04:03
هيئة إدارة السير تعلن التوقف عن إستقبال المعاملات وكشف الآليات في الدكوانة
خبر عاجل
04:03
هيئة إدارة السير تعلن التوقف عن إستقبال المعاملات وكشف الآليات في الدكوانة
4
خبر عاجل
12:45
فرنجية :في حال وصلت لسدة الرئاسة سأكون لجميع اللبنانيين لمن معي ومن ضدي ويوم الأربعاء سيذهب الجميع للإنتخاب ومن الصعب إنتاج رئيس في هذا الجو وذاهبون نحو "خنادق سياسية"
خبر عاجل
12:45
فرنجية :في حال وصلت لسدة الرئاسة سأكون لجميع اللبنانيين لمن معي ومن ضدي ويوم الأربعاء سيذهب الجميع للإنتخاب ومن الصعب إنتاج رئيس في هذا الجو وذاهبون نحو "خنادق سياسية"
5
آخر الأخبار
12:22
سليمان فرنجية في ذكرى مجزرة اهدن: المطلوب تصويري كمرشح فريق ولا أخجل أنني أنتمي إلى مشروع سياسي ولكن انا منفتح على الجميع وان اصبحت رئيسا سأكون لكل اللبنانيين وهذا ما يعرفه حلفائي قبل خصومي
آخر الأخبار
12:22
سليمان فرنجية في ذكرى مجزرة اهدن: المطلوب تصويري كمرشح فريق ولا أخجل أنني أنتمي إلى مشروع سياسي ولكن انا منفتح على الجميع وان اصبحت رئيسا سأكون لكل اللبنانيين وهذا ما يعرفه حلفائي قبل خصومي
6
أخبار لبنان
05:28
الراعي: السعي في البطريركية مع كل الفرقاء لانتزاع روح التحدي والعداوة وأسلوب الفرض على الآخرين
أخبار لبنان
05:28
الراعي: السعي في البطريركية مع كل الفرقاء لانتزاع روح التحدي والعداوة وأسلوب الفرض على الآخرين
7
خبر عاجل
12:18
سليمان فرنجية في ذكرى مجزرة اهدن: في ١٣ حزيران جاؤوا وكنّا نياماً أما اليوم فنحن واعون وما حدث في ١٣ حزيران لن يكون في ١٤ حزيران
خبر عاجل
12:18
سليمان فرنجية في ذكرى مجزرة اهدن: في ١٣ حزيران جاؤوا وكنّا نياماً أما اليوم فنحن واعون وما حدث في ١٣ حزيران لن يكون في ١٤ حزيران
8
خبر عاجل
01:56
جهاد ازعور: لست تحدياً لأحد.. ترشيحي هو دعوة إلى الوحدة وكسر الاصطفافات
خبر عاجل
01:56
جهاد ازعور: لست تحدياً لأحد.. ترشيحي هو دعوة إلى الوحدة وكسر الاصطفافات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More