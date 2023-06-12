وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزير الخارجية السورية فيصل المقداد على هامش الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية

جهاد ازعور: لست تحدياً لأحد.. ترشيحي هو دعوة إلى الوحدة وكسر الاصطفافات

جهاد ازعور: لست تحدياً لأحد.. ترشيحي هو دعوة إلى الوحدة وكسر الاصطفافات

فرنجية :في حال وصلت لسدة الرئاسة سأكون لجميع اللبنانيين لمن معي ومن ضدي ويوم الأربعاء سيذهب الجميع للإنتخاب ومن الصعب إنتاج رئيس في هذا الجو وذاهبون نحو "خنادق سياسية"