مصدر أمني للـLBCI: خبير أمنيّ كشف على الجسم المشبوه قرب منزل النائب نديم الجميّل ليتبيّن أنها لعبة على شكل قنبلة ولا مواد متفجّرة في داخلها

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