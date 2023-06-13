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مجلس الوزراء وافق على اقتراح وزير العدل بتعيين محاميين لمساعدة هيئة القضايا في دعوى رياض سلامة أمام القضاء الفرنسي

خبر عاجل
2023-06-13 | 09:21
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مجلس الوزراء وافق على اقتراح وزير العدل بتعيين محاميين لمساعدة هيئة القضايا في دعوى رياض سلامة أمام القضاء الفرنسي
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مجلس الوزراء وافق على اقتراح وزير العدل بتعيين محاميين لمساعدة هيئة القضايا في دعوى رياض سلامة أمام القضاء الفرنسي

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