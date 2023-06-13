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تكتل التوافق الوطني: سنصوّت لفرنجية

تكتل التوافق الوطني في بيان بعد اجتماعه: يؤكد المجتمعون أنهم سيشاركون في الجسلة بتوجه موحد وهو التصويت لفرنجية

أكّد تكتل التوافق الوطني أنه سيصوّت في جلسة 14 حزيران لرئيس تيار المرده سليمان فرنجية. وقال النائب طه ناجي بعد اجتماع التكتل: "يؤكد المجتمعون الموقف الذي اعلنوه في الجلسة السابقة أنهم سيشاركون في الجسلة بتوجه موحد وهو التصويت لفرنجية".